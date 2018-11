Lucifer : coup de feu et retrouvailles pour cette fin de saison

Dernier épisode : Retour en enfer

Chloe et la police sont venus arrêter Lucifer pour le meurtre du prédicateur. Il réussit à s'enfuir grâce à l'aide d'Amenadiel. Chloe explique à Dan qu'elle croit Lucifer innocent. Dan lui raconte tout : Palmetto et l'arme qu'il a volée aux scellés pour la donner à Malcolm. L'arme qui a tué le prédicateur. Ils comprennent que Malcolm tente de piéger Lucifer.



1er épisode : Maman où es tu?

Lucifer Morningstar est distrait par l'évasion de sa mère des Enfers alors que Chloé Decker et lui sont en train d'enquêter sur le meurtre d'une actrice. La confiance de Chloé en Lucifer est par ailleurs mise à l'épreuve par la médecin légiste Ella Lopez. Enfin, Amenadiel espère encore pousser Lucifer du mauvais côté