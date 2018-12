Lucifer : à la recherche de la lame d'Azrael

Episode n°8 Retour de lame

Après avoir découvert que la lame d'Azrael a été volée par un humain, Lucifer la relie rapidement avec une série d'actes violents qui ont eu lieu près d'un studio de yoga. Alors que Chloé enquête sur les meurtres, Lucifer demande l'aide d'Ella en localisant la lame pour arrêter le carnage



Episode n°9 Avis d'explusion

Lucifer et Chloe cherchent le tueur du propriétaire de l'immeuble au bas duquel est situé Le Lux. Le nouveau propriétaire de Lucifer veut l'expulser et démolir le bar. Lucifer se confronte à lui, et il s'étonne quand Chloé prend son parti. Maze et Amenadiel suivent