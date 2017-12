Louane en concert à To’ata le 23 mars

L’année 2018 promet d’être riche en concerts. La chanteuse Louane sera sur scène le 23 mars prochain. Le spectacle débutera à 19h30 à To’ata.



Chanteuse, musicienne et actrice, Anne Peichert de son vrai nom, est connue du grand public depuis 2013 et son apparition au télé-crochet The Voice. En 2014, elle a décroché le premier rôle dans le film La famille Bélier qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2015.



Lors de sa tournée 2018, la chanteuse passera par la Polynésie, une première.