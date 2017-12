Lost Frequencies : le concert maintenu

Rendez-vous donc dès ce soir à partir de 17 heures à Paofai pour Lost Frequencies. Pour ceux qui n'auraient pas leur place, ils peuvent se rendre sur place au début du concert. Le prix des billets sera le même qu'en pré-vente.

Rédaction web

Annulé ce vendredi matin, mais finalement maintenu. Le concert de Lost Frequencies devrait bien avoir lieu ce vendredi soir, à Paofai.De nombreuses personnes avaient commencé à revendre leur place. Ce n'est finalement plus la peine. L'organisation a décidé de maintenir le concert malgré le mauvais temps."Le service de Météo France vient de nous appeler. Acalmie pour ce soir et la pluie repart de plus belle demain.Donc on maintient quoi qu'il arrive."