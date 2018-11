Loque américaine : les apiculteurs de Raiatea et de Taha'a veulent des réponses

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

En 2014, des premiers prélèvements ont été réalisés dans des exploitations tirées au sort pour détecter la présence de cette maladie sur l'île sacrée. Aujourd'hui, les apiculteurs sont sans nouvelles de ces recherches. Ces tests auraient pourtant levé les doutes sur la question à l'époque. "Déjà, on aurait pu travailler sur nos ruchers, sélectionner nos reines et éliminer les colonies malades pour essayer d'éradiquer la maladie ou vivre avec. Ce serait bien que les résultats soient rendus publics ou si ce n'est pas possible, que l'on refasse des tests sur Raiatea" ajoute Olivier Bauger, apiculteur à Raiatea.En outre, l'association dément la volonté de monopoliser le commerce du miel à Raiatea comme l'ont annoncé certains apiculteurs de Tahiti. Son intention est bien de protéger les abeilles de l'île :"L'objectif, c'est de regarder l'aspect sanitaire et de protéger notre île. Si on a de la loque sur Raiatea, alors on est comme tout le monde, mais si on n'a pas la loque, il faudra agir en conséquence et continuer de protéger notre île" poursuit Olivier Thomas.La chambre de l'agriculture a annoncé qu'une enquête sera effectuée très prochainement dans les ruchers au Raromatai. Les apiculteurs l'attendent de pied ferme pour qu'enfin, les mesures sanitaires soient prodiguées.