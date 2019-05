Lolita Rock rend hommage à Queen

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Si les reprises de Queen font partie du répertoire de Lolita Rock, chanter toute une soirée les plus grands tubes du groupe est un défi aussi bien musicalement que vocalement. Le chanteur Marc El-Khoury est le seul artiste du territoire à oser une reprise du titre Bohemian Rhapsody : "Cela fait un an qu'on joue ce morceau. Vocalement, on a gardé la même tonalité que l'originale, donc ça demandait des échauffements vocaux avant chaque répétition, des entraînements à la maison... Il a fallu répéter, répéter et encore répéter la chanson pour se l'approprier et pouvoir atteindre les notes assez aiguës. (...) C'est une fierté aujourd'hui de pouvoir rendre hommage à Queen et Freddy Mercury".Accompagné de deux choristes et du pianiste Frédéric Rossoni, Lolita Rock peaufine cette semaine les dernières répétitions avant de reprendre en chœur avec le public les tubes qui ont fait le succès de Queen.