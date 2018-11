Loisirs et nature : les motivations des touristes qui ont choisi la Polynésie

Les sources non commerciales sont très importantes dans l’information sur la destination. La moitié des touristes venus en Polynésie française se sont principalement informés auprès de leurs réseaux personnels (parents, amis, collègues, autres consommateurs, sites de réseaux sociaux, etc)



Les vacances en Polynésie française s’organisent relativement longtemps à l’avance puisque 70 % des touristes se décident entre 3 et 12 mois avant leur venue (47 % des métropolitains entre 6 et 12 mois). Composée pour moitié de cadres supérieurs et cadres intermédiaires, cette clientèle a un niveau d’éducation élevé et des revenus importants.