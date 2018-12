Logements OPH : la première pierre du lotissement Pahani a été posée

Rédaction web avec communiqué



Le futur lotissement Pahani accueillera 20 familles dans des fare OPH, de types F3, F4, F5, pour des surfaces comprises entre 74 m² et 92m², jumelés par le garage.Ce projet comprendra également un local associatif, une aire de jeux de 1 200 m² et des espaces verts. La livraison des premiers logements est prévue pour mai 2020.Coût total du projet : 439,5 millions de Fcfp financés à parité par l’Etat et le Pays au titre du Contrat de projets 2015-2020.Le Contrat de Projets Etat-Pays participe au soutien de la politique de logement du gouvernement. Une politique qui s’articule autour de quatre axes : la résorption de l’habitat insalubre, le développement du parc locatif social et la location-vente, l’optimisation des programmes en accession à la propriété du parc locatif existant, la réhabilitation et la sécurisation du parc social.Pour dynamiser la stratégie de relance du logement social, le Contrat de Projets oriente depuis 2008 près de 40 % de son enveloppe globale en faveur du logement social.