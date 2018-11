Logement : 121 familles reçoivent une aide en matériaux

D'après un communiqué

Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, a procédé, vendredi matin au siège de l’Office polynésien de l'habitat (OPH), à Pirae, à une remise de bons d’aide à l'amélioration pour l'habitat individuel (AAHI), en présence notamment du directeur général de l’Office, Moana Blanchard.Lors de cette cérémonie, 121 familles attributaires originaires de Tahiti et Moorea ont reçu une aide en matériaux qui leur permettra ainsi de rénover leur logement. Le montant global d’aides attribuées, ce jour, s’élève à hauteur de 96 800 000 Fcfp.L’objectif du programme AAHI est de rénover l’habitat individuel dans toutes les îles de la Polynésie française, par la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité des logements, notamment en renforçant leur salubrité, leur solidité et leur étanchéité, ainsi que le confort de ses habitants.En marge de cette remise de bons, huit autres familles de Tahiti et Moorea ont reçu les clés de leur fare OPH. Ce dispositif d’aide au logement a impliqué une participation moyenne des familles de 496 000 Fcfp, calculée selon les revenus du ménage et du nombre de personnes à charge. Le montant global de l’opération s’élève à environ 71 millions Fcfp, et le délai de livraison, depuis l’avis de la commission d’attribution des aides, a été de 12 à 14 mois.