Location en Polynésie : des Australiens arnaqués

Rédaction web avec Brandy Tevero

Leur séjour ne pouvait démarrer de plus mauvaise façon. Jong Hwan Seo, coach de l’équipe de kata d’Australie, et quelques membres de l’équipe sont arrivés à Tahiti dimanche. Depuis leur pays d’origine, ils ont réservé en ligne, et payé, un logement à proximité du lieu de compétition, à Mahina. Tarif : 70 dollars par nuit, soit un peu plus de 7 000 Fcfp.A leur descente de l’avion, ils attendent leur hôte. En vain. Après plus d’une heure, personne ne vient comme l'a révélé La Dépêche de Tahiti ce mercredi. Aidés par les organisateurs de la compétition, les sportifs tentent de trouver leur location. Le coach explique : "Nous avons essayé de localiser la maison, mais c’était difficile. Nous ne savions que la zone, approximativement, et nous n’avions pas d’adresse."Après quelques heures de recherche, l’équipe finit par trouver la maison censée être réservée pour eux. Mais à l’intérieur : rien, ni personne. Jong Hwan Seo continue : "Les voisins nous ont expliqué que ce n’était pas la première fois que cela arrivait. Il y a eu d’autres personnes comme nous."Sur les réseaux sociaux, leur mésaventure a suscité de nombreuses réactions. Le logement est disponible à la réservation sur plusieurs plateformes en ligne. Une personne qui l’avait réservé indique : "Nous n’avons pas pu nous rendre au logement réservé et payé car les hôtes ne nous ont jamais contacté pour nous donner les indications et une fois sur place leur numéro a été injoignable, ils ne répondaient pas aux mails."La personne à l’origine de l’annonce pourrait être basée au Texas. Le coach et son équipe ont été relogés. Ils espèrent que leur séjour se terminera mieux qu'il n'a commencé.