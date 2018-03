Limitless : Brian joue les infiltrés

Les infiltrés

Une liste de 22 agents infiltrés a été dévoilée et Brian doit retrouver les 5 qui manquent à l'appel. Parmi eux, Lucy Church refuse d'abandonner sa mission en cours. Elle propose à Brian de l'aider à infiltrer un club d´escort girls cachant un trafic d'êtres humains.



L'histoire secrète de monsieur Sands

Brian vient en aide à Sands lorsque ce dernier débarque chez lui, gravement blessé. Agissant sous la menace, l'homme de main du Sénateur Morra ne dispose que d'une nuit pour abattre ses anciens partenaires du MI6... Au FBI, Rebecca et Boyle sont mobilisés sur le kidnapping d'un jeune garçon.







Série américaine

Créée par Craig Sweeney

Casting : Jennifer Carpenter, Hill Harper, Mary Elizabeth Mastrantonio, et Bradley Cooper (en guest-star).