Licorne, ananas et paddle : les cadeaux de Noël tendance

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette

Enfin, l'autre cadeau tendance pour toute la famille est le paddle... gonflable. Il séduit un public de plus en plus large et a le grand avantage de tenir dans un sac et permettre ainsi de belles balades sur l’eau :"Quand tu as fini d'utiliser ton paddle, tu le dégonfles et tu le ranges dans ton sac, et tu peux même partir en voyage avec (...) C'est que du bonheur de faire du paadle ! (...) On a les même sensations qu'un paddle rigide sans les inconvénients de transport. (...) C'est un bon cadeau de Noël familial" explique Tahiarii, commercial à JLM Nautique. Facile à transporter et pratique, il faut compter environ 130 000 Fcfp pour un paddle gonflable et à vous la liberté sur le lagon.Plus de 150 exposants sont actuellement au marché de Noël à Mamao qui fermera ses portes le 24 décembre.