Licence énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie : les candidatures à déposer avant le 17 mai

La licence ERME (énergies renouvelables et de la maîtrise d'énergie) est ouverte aux étudiants en BTS, les titulaires d'un bac+2 dans les domaines scientifiques ou techniques mais aussi aux salariés.Cette formation, dispensée à l'Université de Polynésie française (UPF), a pour but de former les techniciens supérieurs aux nouvelles technologies associées à la gestion des énergies renouvelables.Des professionnels et des enseignants assureront les cours du cursus. La formation se déroule le soir de 15h à 19h30 pendant sept mois. Un communiqué de l'UPF indique :"​Cette formation à vocation professionnelle permet aux étudiants d’être rapidement opérationnels et capables d’adaptation aux besoins des entreprises locales."Le dossier de candidature est à retirer dès présent au service de la formation continue ou à télécharger sur le site web de l’UPF La date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 mai.