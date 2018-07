Libération d’une partie du front de mer

Rédaction web avec Laure Philiber

C'est un soulagement pour les commerçants du front de mer. Jeudi soir, la première tranche des travaux a été inaugurée. Il s’agit du tronçon situé entre l’ancien giratoire du Pacifique et la rue Jeanne d’Arc.Cette opération, commencée en juin 2017, a été réalisée en partenariat avec l’Etat. Le coût total du chantier s’élève à 272 millions de francs.Les commerçants sont à nouveau "libres". Michel Fouchard tient une bijouterie sur le front de mer. Les travaux ont perturbé ses conditions de travail. Il explique : "On se sent en liberté : il y a un peu d’air… Avec les travaux, les handicapés ne pouvaient pas passer, les personnes avec des poussettes non plus… C’était dur !"Pour le bijoutier, les travaux ont causé de nombreux désagréments. Les boutiques n’étaient pas toujours visibles. Le chantier a aussi engendré beaucoup de poussière. Le commerçant continue : "Tous les magasins qui sont là sur le front de mer ont perdu un minimum de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant un an. Les touristes arrivaient devant les barrières et marchaient en face. Maintenant c’est fini ! Tout va bien ! Ça bouge dans le bon sens !"Le maire de Papeete, Michel Buillard, s’est dit conscient de l’effort consenti par les propriétaires des boutiques. Il a précisé : "Les travaux ont commencé il y a quelques années grâce à la politique d’assainissement que nous avons mis en place. Si nous n’avions pas procédé de la sorte, nous n’aurions pas tous ces aménagements. Tous les magasins peuvent se transformer parce qu’il y a la station d’épuration. Pour une ville qui se modernise tout le temps, il faut procéder à des aménagements."Cette partie du centre-ville a été repensée pour offrir plus de latitudes aux passants et aux commerçants. Des espaces spéciaux ont été aménagés pour le stationnement des véhicules. Le port autonome a aménagé un parking gratuit du côté de la gare maritime.Cette première tranche fait partie d’un projet global d’aménagement qui s’étend jusqu’au parc Paofai. La deuxième phase des travaux devrait commencer au 2ème semestre de cette année. Le front de mer doit totalement changer de visage.Les trois voies routières seront maintenues mais la contre-allée va être totalement supprimée pour créer de larges trottoirs. Des espaces verts vont séparer les commerces et les piétons de la circulation. Michel Buillard ajoute : "Une ville qui se veut une ville moderne et qui veut asseoir sa vocation touristique est obligée de foncer de cette manière-là. Nous avons perdu 10 ans avec la crise… "