Liaison Buenos Aires – Tahiti : bientôt une réalité ?

Rédaction web

Encore du mouvement dans le ciel polynésien. Ce mercredi, un article paru sur le site Air Journal et relayé par Aviation Geeks Tahiti évoque l’ouverture d’une possible liaison aérienne entre Buenos Aires, capitale argentine, et Tahiti-Faa’a.Celle-ci serait opérée par la nouvelle compagnie aérienne low cost Norwegian Air Argentina. Celle-ci a révélé 152 nouvelles routes, dont une vers la Polynésie française.Selon Air Journal, la compagnie aurait reçu l’autorisation des autorités argentines de lancer de nouvelles liaisons internationales vers Fort de France et Papeete, entre autres. Les autres destinations concernent l’Europe de l’est et du Nord, l’Afrique du Sud, la Turquie, l’Australie et les Etats-Unis.A l’heure actuelle, la Polynésie française est reliée au continent sud-américain par des vols à destination de Santiago del Chile, au Chili.Pour le spécialiste de l’aérien Aviation Geeks, si ce projet venait à se concrétiser, il faudrait encore attendre plusieurs années :« La seule info à peu près certaine, c'est que Norwegian a inclus Tahiti dans une longue liste de destinations pour lesquelles elle a demandé (et obtenu) l'autorisation des autorités argentines. Cela veut dire que Tahiti fait partie des prospects de la compagnie, mais rien de ne certifie que cela se fera un jour... et si cela se fait, ce ne sera certainement pas avant plusieurs années. »Affaire à suivre, encore une fois.