Levée partielle du barrage flottant sous le pont de Motu Uta

Un barrage flottant a été installé autour du pont reliant Fare Ute à Motu Uta, depuis le 1er mai. Une troisième voie réservée aux poids lourds allant jusqu'à 75 tonnes est en construction, le pont actuel, construit en 1965 ne pouvant supporter qu'une charge de 35 tonnes.Le barrage flottant mis en place pour sécuriser la zone de travaux et les usagers, vise à éviter tout incident. Les bateaux et va'a n'étant pas autoriser à passer sous le pont le temps des travaux. Mais face à plusieurs demandes d'usagers, le Port autonome a décidé de rétablir le passage durant les week-ends. Du vendredi 18 heures au lundi 5 heures , le dispositif de barrage flottant sera adapté chaque pour permettre un passage balisé.Vous ne pourrez cependant pas passer sous le pont les samedis 11 et 18 août, les travaux seront en cours à ces dates.Le Port autonome tient aussi à attirer l'attention des usagers quand au caractère exceptionnel de cette mesure et précise que la responsabilité de chaque plaisancier sera engagée en cas d'incident. Il rappelle qu'il convient de rester vigilant dans cette zone.