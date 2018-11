Les universitaires se lancent dans la compétition IFBB

Deux catégories étaient proposées lors cette première de l'IFBB Teens & Juniors Championships 2018 : celle des teenagers, les 16 et 17 ans, et celles des juniors de 18 à 23 ans. Après avoir remporté la catégorie junior des + d’1m70, c'est Teiva Perolini qui s’est emparé du trophée de la toute catégorie. Habitué des salles de gym, Teiva a commencé sa préparation depuis quelques mois pour ce rendez-vous. C’est sa première expérience sur la scène. "Quand j'ai entendu parlé des compétions, j'étais très intéressé. Et quand tu vois les grandes tête de la disciplines sur les réseaux sociaux, cela t'invite à faire comme eux et à se lancer" nous explique le jeune homme.



Et c’est justement le but de l’IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) Tahiti, promouvoir la discipline chez les jeunes : "Ce sont la relève ces jeunes ! C'est une bonne chose que cette compétition soit ouverte à ces tranches d'âge" déclare Jerry Yeung, président de l’IFBB Tahiti.