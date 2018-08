Les troupes non primées au Heiva au musée de Tahiti et des îles

Heremoana Maamaatuaiahutapu ministre de la Culture, l’avait annoncé à la remise des prix du Heiva i Tahiti : les groupes qui n’ont pas été primés remonteront sur scène. Le ministre avait indiqué qu’ils seraient invités à présenter de nouveau leur spectacle au Musée de Tahiti et des îles. Ce rendez-vous est prévu les 11 et 12 août prochains pour le Nu’uroa Fest.



Les participants vont donner une prestation en plein air sur le paepae du MTI, en grand costume. A l’issue de la représentation, le public pourra prendre des images des formations.



Pour cette première édition, neuf groupes ont répondu présents et se produiront sur les deux journées entre 10 h et 17 heures. L’événement est gratuit.