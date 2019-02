Les travaux de la 3e voie de Outumaoro devraient durer encore jusqu’en août

Rédaction web avec Brandy Tevero et Jeanne Tinorua-Tehuritaua



Les usagers de la route auraient déjà dû jouir d’une troisième voie au sortir de la RDO, à Outumaoro. Mais des travaux voulus par la commune, pour refaire son réseau d’eau vétuste, ont retardé cet ouvrage de l’Equipement."L’Equipement a fait la première partie concernant l’élargissement des voies, explique Simplicio Lissant, le maire de la commune. Il reste la partie finitions, mais entre-temps, la commune avait négocié avec l’Equipement la possibilité de rénover complètement nos anciens réseaux, qui étaient en fibrociment, sur une longueur d’à peu près 800 mètres à 1 km sur cette portion de route que le Pays est en train de rénover. On avait négocié quatre mois de travaux, actuellement ça retarde le calendrier de livraison de l’ouvrage, concède l’élu, mais on est dans les temps. Nous avions négocié quatre mois à partir de novembre et les travaux, du moins du côté de la mairie, devraient se terminer mi-mars. Ensuite l’Equipement pourra terminer les ouvrages."Ces travaux voulus par la mairie entrent dans le cadre du développement du futur complexe hôtelier de Outumaoro. "Nous avons préféré prévoir le nécessaire pour l’alimentation en eau, reprend Simplicio Lissant. C’est la raison pour laquelle on a aussi augmenté en diamètre nos réseaux." Des travaux pour lesquels la municipalité a contracté un emprunt d’environ 140 millions de Fcfp auprès de l’Agence française de développement (AFD).Les travaux de la troisième voie de Outumaoro avaient débuté en août 2017 pour une durée de 18 mois, un délai dépassé donc. Du côté du Pays, "ce chantier est très important, parce que Outumaoro est un lieu d’échange entre la route de ceinture et la RDO", explique Patrick Martinez, le chef de la subdivision études et travaux génie civil de la direction de l'Equipement."Cette troisième voie permettra de fluidifier la circulation parce que tout le monde le sait, le soir aux heures de pointe, il y a des perturbations importantes à cet endroit-là, poursuit-il. C’est un accès très circulé puisqu’on a plus de 15 000 véhicules par jour dans le sens Papeete-Punaauia, donc avec cette troisième voie, ça permettra de faciliter la circulation pour les usagers.""Si le calendrier est respecté, il restera environ quatre mois de travaux pour le Pays. On devrait donc terminer au mois d’août. Tout a été mis en œuvre pour atteindre cet objectif", conclut Patrick Martinez.