Les terres qui ont servi à cultiver du paka pourraient être saisies par la justice

Rédaction web avec Tamara Sentis

"Il y a de plus en plus de travail à effectuer en matière de paka et de méthamphétamine, et de gros efforts à faire concernant la prévention dans les collèges notamment et de saisie d'avoirs criminels" a déclaré René Bidal. Les avoirs criminels désignent les terres où sont plantées du paka."Lorsqu'il y a une réitération ou une récidive en matière de trafic, il est assez logique que l'on puisse saisir les avoirs criminels qui ont participé aux délits. (...) Les terres qui ont servi à planter du paka peuvent être saisies si le juge en décide. (...) Pour les Polynésiens, ce serait évidemment quelque chose de très lourdement subi. Mais il y a des actes à avoir pour lutter contre ces phénomènes de stupéfiants" a ajouté le haut-commissaire.