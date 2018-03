Les syndicalistes annoncent un durcissement du mouvement

L'intersyndicale attendait 10 000 participants, elle en a dénombré 6 000 et les forces de l'ordre 2 500. Mais, selon les syndicats, d'autres grévistes sont restés sur les piquets de grève dans les communes et dans les entreprises. Les représentants syndicaux se disent fiers de voir que "le monde du travail se mobilise" pour cette cause.



Des grévistes qui estiment ne pas être entendus, et qu'on leur ment. Pour Vatea Heller, de la Confédération des syndicats des agents communaux, "on met en place des mesures pour alléger les patrons, pour créer de l'emploi. L'emploi ne vient pas, donc la CPS est en difficulté ". Ils demandent donc que la réforme de la PSG soient suspendue. Les syndicats veulent participer aux discussions autour de cette réforme et décider avec le gouvernement de la forme qu'elle devra prendre.