Les riverains du quartier du Tombeau du Roi opposés à l'installation d'un transformateur électrique

Les habitants de la résidence Tapeta Deane, plus connue sous le nom du Tombeau du Roi, à Arue, s'opposent à l'implantation d'un transformateur électrique de la TEP dans leur quartier. Les riverains craignent en effet pour leur santé, leur sécurité et ils invoquent une zone de résidence privée. Depuis quelques jours une pétition pour dire non à ce projet, circule.



Selon les riverains : " la société de Transport d'Energie Electrique aurait acquis un terrain de 2 500 m² dans la zone et souhaiterait y implanter un transormateur de 90 000 V.



"Installer un transformateur de 90 000 V au milieu d'une zone résidentielle, quiconque de censé comprendra que c'est ridicule", explique Olivier Champion, président du conseil syndical de la résidence Tuarii. "La mairie dispose de terrain proche des zones industrielles, les anciens terrains militaires. Si la mairie souhaite que les zones résidentielles deviennent des zones industrielles : qu'elle fasse un PGA, et dans ce cas, les gens déménageront! Si elle le souhaitait, elle pourrait proposer à la TEP un échange de terrains, et construire un parc pour les enfants dans le quartier".



"Depuis le 20 novembre, une enquête publique est en cours. Ce projet risque de dévaluer notre quartier. On est contre! ", ajoute Coco Deane, riverain et élu municipal. "Ce qui nous inquiète, ce sont les dégâts que pourraient provoquer les ondes magnétiques et rayonnantes qui sortiront de ce transformateur, pour notre santé et celle de nos enfants. Pourquoi s'installer dans une zone d'habitation et pas sur les terrains militaires??? J'espère que le maire nous soutiendra et que le président du Pays nous entendra".



Pour l’heure, la pétition regroupe une centaine de signatures contre ce projet.



Rédaction web avec Mata Ihorai