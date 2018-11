Les riverains du Pic Rouge continuent de s'opposer au projet Elzea de logements sociaux

En Polynésie, la vallée de Tipaerui est l’un des lieux les plus fréquentés de la capitale. Il s'y mêle industries et habitations. Conséquence, la seule route qui dessert la vallée est de plus en plus engorgée. L’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) projette pourtant de construire un immeuble social au Pic Rouge, mais la quasi-totalité des habitants de la colline s’y opposent fermement.



"On donne des permis de construire alors qu'il n'y a rien de prévu pour dégager les voitures. Avec les 70 appartements qui vont être créés, cela va faire une centaine de voitures supplémentaires chaque jour sur la route principale de Tipaerui. Et c'est une zone verte que l'on va entièrement bétonnée (...) Sur les plans, c'est très beau, il y a des aires de jeux pour les enfants, des parkings etc. Mais la réalité est toujours autre" explique Stéphane Brouttier, président de l'association syndicale des Collines de Tipaerui qui compte environ 150 propriétaires.