Les rhums Manutea Tahiti primés au Top Rum

Les résultats sont tombés ce jeudi à Paris. Les rhums Manutea Tahiti ont été récompensés de deux médailles à la 5édition du concours Top Rum. Le rhum blanc agricole Manutea 50° a reçu la médaille d’or, et le rhum agricole Manutea Vanilla Tahitensis 45° la médaille d’argent."Après la médaille d’or obtenue au Rhum Fest à Paris début avril, le rhum blanc agricole Manutea Tahiti 50° se voit à nouveau décerner la plus haute distinction confirmant ainsi l’exceptionnelle qualité de la canne à sucre O’Tahiti et du terroir préservé polynésien, se réjouit la société Manutea Tahiti dans un communiqué. Cette nouvelle médaille est le fruit du travail d’excellence instauré à Taha’a par les planteurs de canne eux-mêmes. À ce jour, environ 12 hectares sont dédiés à cette culture et une dizaine de familles bénéficient de ces revenus complémentaires. Le développement se fait de manière extensive et raisonnée, sans usage de produits chimiques car cette canne n’en a pas besoin."Le deuxième rhum primé, le Vanilla Tahitensis, est une édition limitée tirée à 269 bouteilles en avril dernier d’un seul fût. Le second batch sera mis en bouteille en janvier 2019 et les volumes devraient croître puisque trois barriques y sont consacrées."Si les rhums polynésiens rivalisent désormais avec leurs confrères antillais, c’est avant tout grâce au terroir et à l’histoire de la canne O’Tahiti", assure Manutea Tahiti.