Les représentants juniors en visite à la Présidence

Rédaction web

Cet événement, qui s’adresse aux élèves des classes de CM1 et CM2 de l’enseignement public et privé ainsi qu’aux élèves en situation de handicap, a pour objectif d’offrir une leçon d’éducation civique "grandeur nature" en proposant aux 57 représentants juniors, porte-paroles de leurs camarades, de découvrir la fonction de législateur et de l’exercer le temps d’une assemblée des enfants.Les 57 classes participantes originaires des 5 archipels de la Polynésie française, ont travaillé plusieurs mois à l’élaboration de propositions de textes délibératifs et de questions orales adressées au ministre de l’Education et au président de l’assemblée.Parmi les productions des élèves, deux textes portant sur "Le tri sélectif des déchets dans les écoles et les établissements scolaires de la Polynésie française" et "La lutte contre le cyber harcèlement" ont été sélectionnés par un comité de lecture composé de représentants de l’Assemblée, de représentants de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), d’inspecteurs et de conseillers pédagogiques, pour être examinés lors de l’ARJPF par les 57 représentants juniors désignés pour représenter leurs classes respectives.