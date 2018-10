Les récifs coralliens au cœur du Heiva des Sciences 2018

Afin de de promouvoir la science auprès du grand public, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en Polynésie française, organise avec les étudiants de Master 2e année, la Fête de la Science, pour la cinquième année consécutive. Le rendez-vous est donné vendredi 12 octobre, de 8 heures à midi, dans les locaux et les jardins de l’établissement, de l'école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) au campus d’Outumaoro.Le thème retenu pour ce Heiva des sciences est celui des récifs coralliens qui sont plus que jamais en danger : un quart des récifs coralliens mondiaux a déjà subi des dégâts irréversibles, et deux tiers sont gravement menacés. De la sensibilisation à la valeur du corail, à sa fragilité et aux stratégies de préservation de cet écosystème, le sujet sera développé au travers d’ateliers ludiques et interactifs, afin de stimuler leur curiosité scientifique