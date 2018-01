Les programmes du Tahoera'a Hura'atira à l'effigie de Gaston Flosse

Au Tahoera'a Huira'atira la campagne électorale est largement lancée. Le parti a imprimé son programme, bientôt distribué par les militants. Un programme incarné, en première page, par le président du parti: Gaston Flosse... condamné à une peine d'inéligibilité toujours en cours.



Mercredi, la présidente du tribunal de première instance de Papeete confirmait le non cumul des deux peines d'inéligibilité qui touchent Gaston Flosse, et qui l'empêche de bénéficier de ses droits civiques jusqu'au 22 juillet 2019. L'intéressé a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.



Une situation qui ne le dissuade pas de poursuivre la campagne, en tête de ligne. En Une et en majuscule, les trois piliers du programme demeurent les mêmes qu'en 2013 : "Travail, maison, famille". En cas de victoire, le parti promet des "milliers d'emplois"...une victoire qu'il compte remporter grâce à "la force de l'expérience", son slogan pour cette campagne. Le Vieux lion n'a pas dit son dernier mot...

Laure Philiber