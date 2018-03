Les premiers cas étudié par Teiva Manutahi

A peine installé dans ses nouveaux bureaux, à proximité de l'assemblée, Teiva Manutahi ne chôme pas. Ce matin, il a enchaîné les rendez-vous avec le public. Les premiers dossiers du nouveau médiateur du pays sont variés : l’indépendance de Tautira par rapport à Taiarapu Est, le cas d’une personne obèse morbide en attente de soin, et les grèves au Méridien.Le médiateur est aussi intervenu pour tenter de faire avancer les choses au Méridien Tahiti. Deux semaines après avoir débuté, la grève devrait bientôt se terminer ( lire l'article ). Les négociations sont en bonnes voies et un protocole d’accord devrait être signé ce soir ou demain. Au Méridien Bora Bora, les employés en sont à leur 6semaine de grève. Teiva Manutahi a rencontré l’inspecteur du travail et il prévoit de se rendre sur place demain ou vendredi.Suivez une des premières journées de travail du président de Porinetia Ora dans ses nouvelles fonctions.