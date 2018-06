Les premières baleines de la saison sont là !

Les cétacés ont parcouru 7000 kilomètres avant d'arriver en Polynésie. Les baleines migrent dans le Pacifique Sud pendant l'hiver austral pour se reproduire. Elles ne se nourrissent pas dans nos eaux et peuvent perdre jusqu'à 1/3 de leur poids. Soit environ 10 tonnes.Les règles d'observations des cétacés ont changé. Le Code de l'environnement a été modifié. Selon l' article A . 2213-1-4 "la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins sont interdites à toute personne, quelque soit le mode de transport utilisé dans les lagons, les baies, les passes et dans un rayon de 1 kilomètre centre sur l'axe de la passe."