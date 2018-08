Les piqures d'abeilles comme thérapie

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau Cordette

Ces abeilles ont des vertus cachées selon Papy Bennett. Il pratique un art ancestral connu dans le monde entier, l’acupuncture par les abeilles. Papy Bennett les dispose sur le corps de ses patients, l’abeille plante son dard et distille son venin : "Cela fait plus de quarante que j'utilise les abeilles pour soulager les gens. J'ai appris seul en voyant les anciens faire". Un jour l'un des patients qu'il avait soulagé lui a offert un livre d'acupuncture, et il s'en est inspiré pour améliorer sa façon de procéder. "Je pratique l'acupuncture avec des piqûres d'abeilles."Selon lui, par les piqûres d'abeilles, il distille de l'énergie bénéfique pour ses patients. "Mes patients parlent de moi à d'autres personnes et celles-ci viennent me voir." Toutefois, tempère t-il, cela peut guérir certaines maladies à condition qu'elles soient prises avant qu'elles ne se développent de trop. "C'est efficace pour la sciatique, l'asthme, la thyroïde et d'autres maladies." Selon lui, lorsque l'abeille pique une veine, celle-ci grossit et facilite la circulation du sang.Après sa piqûre, l’abeille meurt instantanément. Contrairement à son venin qui, lui, se diffuse lentement : "Je sens une piqure qui fait mal durant 5 secondes et ca passe." explique Vaihere, une patiente. Il faut dire qu'elle a reçu 17 piqures. Même si elle ne sait pas à quoi s'attendre, elle sent déjà, "que cela fait du bien. Un mal pour un bien. Je ressens de la chaleur."Anthony Salmon a été victime d'un AVC et depuis il vient régulièrement se faire inoculer du venin d'abeille. "Cela soulage mes muscles. ils sont moins contractés. Cela fait deux ans que je suis cette thérapie et c'est au bout de trois jours que j'ai commencé à ressentir ses bienfaits"Mais bien que la plupart des patients se disent soulagés après une séance, attention, il n’existe aucune preuve médicale formelle des bienfaits du venin des abeilles sur la santé. "il y a peu d'études scientifiques sur les piqûres d'abeilles. Les scientifiques qui se sont penchés sur l'utilité des piqûres d'abeilles pour traiter des pathologies bien spécifiques comme la sclérose en plaques, ont plutôt conclu qu'il n'y avait pas d'avantages spécifiques à les utiliser par rapport aux risques auxquels ont pouvait être exposés." explique le docteur Prévost.Toutefois reconnait t'il, "On ne peut pas dire que cela marche, mais on ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas. Pour l'instant, d'un point de vue scientifique, on a pas de preuve de son efficacité, ni de l'inverse." Dans le venin des abeilles, il y a des molécules qui commencent à faire l'objet d'étude. "Il y a l'apamine, qui est en train d'être étudié pour voir son effet sur les nerfs, les cellules et clairement elles ont des effets et cela faut la peine de poursuivre dans ce sens.".Pour autant, le médecin est clair, "L'apithérapie comme n'importe quelle médecine traditionnelle, dans la mesure où on a bien vérifié que l'on ne met pas la vie du patient, peut être faite en parallèle d'un traitement donné par un médecin, mais en aucun cas, celui-ci doit être interrompu.".Si l’efficacité des piqûres d’abeille fait encore débat, des patients se disent en meilleure forme grâce à l’apithérapie. Il est toutefois conseillé de demander l’avis de son médecin avant de s’y essayer.