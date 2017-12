Les perles tirent les exportations vers le haut

Rédaction web avec communiqué

Deux tendances se dessinent dans leur dernier point de conjoncture sur le commerce extérieur de novembre 2017 réalisé par l’institut de la statistique en Polynésie française (ISPF). La première concerne les importations. Celles-ci ont progressé de 5 % en valeur par rapport à novembre 2016.Deux phénomènes expliquent cette hausse : les commandes des entreprises et les besoins des ménages. Ils en sont les principaux contributeurs.Deuxième tendance de ce point de conjoncture : les exportations. Les ventes de perles de culture brutes permettent aux recettes des exportations locales d’augmenter de 53 % en valeur par rapport à novembre 2016. Les autres produits tel que l’huile de coprah et la vanille n’ont que peu d’influence sur cette hausse.Sur onze mois, la perle de culture brute est le principal contributeur à l’évolution des recettes à l’exportation des produits locaux. La vanille et le poisson y concourent également mais dans une plus faible mesure.