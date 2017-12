Les pensions de famille plus sollicitées en 2016

2016 a été une meilleure année que 2015 pour le tourisme : cette observation se confirme à nouveau. Ce lundi, l’institut de la statistique de la Polynésie française a publié un communiqué de presse concernant la fréquentation hôtelière pour l’année 2016.

La publication indique que le coefficient moyen de remplissage de la petite hôtellerie familiale progresse de 8,6 points par rapport à 2015. Il s’établit à 32,7 %.Selon l’ISPF : « Cette hausse de fréquentation profite aux pensions classées et non classées et s’observe sur l’ensemble des archipels. »

Le prix des chambres, de 11 000 francs en moyenne, est resté stable entre 2015 et 2016.

76 % des chambres vendues l’ont été à des clients étrangers. Ils ont fortement contribué à cette hausse de la fréquentation hôtelière.

