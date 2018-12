Les passagers de l'Aremiti bloqués à Vaiare

Rédaction web

Incident ce lundi matin à Vaiare. "On a entendu un bruit. On s'est douté qu'il y avait un souci", raconte une passagère. Au moment de quitter le quai à 8h45, les câbles de la passerelle de l'Aremiti Ferry 2 ont cédé. Pas de blessé mais les passagers sont restés bloqués plus d'une heure dans le bateau.La compagnie a finalement pu faire débarquer les personnes sans véhicules. L'Aremiti 5 était en route il y a quelques minutes pour Moorea. Il devrait apporter le matériel nécessaire à relever la passerelle et faire sortir les voitures et leurs passagers.