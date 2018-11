Les orangs-outans sacrifiés pour des biscuits Oreo

’u

Rédaction web

Comme le précise Greenpeace International, il est pourtant aujourd'hui possible de produire de l'huile de palme sans pour autant détruire les forêts et les espèces qui y vivent."Les orangs-outans sont aujourd’hui au bord de l’extinction : ils sont sacrifiés pour des biscuits" explique Kiki Taufik, responsable de la campagne forêts à Greenpeace Indonésie. "Les forêts tropicales sont essentielles à la planète : les détruire pour de l’huile de palme aggrave la crise climatique et contribue à l’extinction d’espèces animales. Mondelez et les autres multinationales agro-alimentaires doivent se réveiller", alerte de son côté Cécile Leuba, chargée de campagne Forêts chez Greenpeace France.Mondelez a ensuite réagi dans un communiqué, reconnaissant l'existence dn fossé entre la situation sur le terrain et l’objectif de l’entreprise de travailler à 100% de manière durable et transparente, et a appelé ses fournisseurs à mettre fin rapidement à la déforestation.