Les nuits du jazz reviennent pour une 5e édition

Les nuits du jazz seront ouvertes par un quartet. La première partie mettra en valeur Manaiva Sage, candidat au Certificat d’Etudes Musicales (CEM) de Jazz de cette année. Egalement guitariste attitré du Big Band, il jouera 3 morceaux, accompagné par Hans Faatauira à la batterie, Simon Walch au piano et Frédéric Rossoni à la basse.



Le Big Band jouera ensuite un répertoire de jazz classique avec des standards tels que "Lil Darlin" (Big Band de Count Basie) ou "Birdland" dans un registre plus moderne (Weather Report).



Des chanteurs et chanteuses seront invités pour interpréter des classiques tels que Stormy Weather par Caroline Fahri, "Mean to me" par Reva Juventin, ou encore "Staighten up and fly right" immortalisé par Nat King Cole qui sera chanté par Ricardo Cortez.



En avançant dans la soirée, le registre deviendra plus rhythm and blues avec la présence de Taloo qui chantera du blues et du Amy Winehouse, sans oublier un hommage à Aretha Franklin