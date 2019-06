Les nouveaux internats des lycées professionnels de Faa'a et Mahina en construction

Dans les hauteurs de Puurai, à quelques mètres du lycée professionnel de Faa’a, un chantier s’apprête à accueillir un internat. En effet, le lycée professionnel de Faa’a est le seul lycée de Polynésie à ne pas encore disposer d’un internat. Les travaux ont débuté en février 2018 avec une fin du chantier programmée pour la fin de l’année 2019.



L’internat offrira 36 places pour les élèves du collège Henri Hiro (18 filles et 18 garçons) et 192 places pour les élèves du lycée professionnel de Faa’a (96 filles et 96 garçons). Le bâtiment sera également doté d’une salle informatique, d’un foyer pour les élèves et de salles d’études. "C'est même plus qu'un besoin, c'est une nécessité. (...) On se privait d'un certain nombre d'élèves, surtout des archipels éloignés, et même de Moorea ou de la Presqu'île qui ne voulaient pas venir ici parce qu'il n'y avait pas d'hébergement. Cela va aussi nous permettre de lutter un peu contre l'absentéisme parce que c'est vrai qu'on a des élèves qui se lèvent très tôt pour venir, et pendant 3 ans, se lever à 2h30 du matin, c'est difficile. On ne demanderait même pas ça à un adulte" a expliqué Jean-Michel Malin, proviseur du lycée professionnel de Faa’a



Cet investissement de près de 788 millions de Fcfp par le Pays et l’État incarne l’une des solutions apportées par le Pays pour lutter contre le décrochage scolaire. "Nous investissons beaucoup, mais il faut surtout que nos enfants soient sensibles au fait que tout cet investissement que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous souhaitons qu'[ils] réussissent en classe, réussissent leur école, et aillent le plus loin possible pour demain s'occuper de leur pays" a déclaré Edouard Fritch, président de la Polynésie.