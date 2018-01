Les mutoi de Papeete ont fait fermer le Laser Game

Bertrand Parent

Le centre avait décidé de rester ouvert malgré l’arrêté de fermeture mais, à midi ce jeudi, les policiers municipaux de Papeete sont arrivés au centre de Laser Game de Titioro, pour faire appliquer la décision. Une quarantaine de jeunes étaient présent et ont dû interrompre leur partie et quitter les lieux.Cette opération intervient une semaine après la signification de l’arrêté pris suite à un avis défavorable de la commission de sécurité qui reproche au centre plusieurs non-conformités.Bruno Marty , conseiller municipal en charge de la sécurité à Papeete expliquait à TNTV les raisons de cette décision. « Alors qu’il ne possède aucune autorisation administrative, décrit le procès-verbal, l’établissement présente de nombreuses non-conformités d’isolement, de dégagement, d’installations et d’équipements techniques (électricité, éclairage, désenfumage, équipements d’alarme…). Ces problématiques importantes représentent un danger pour le public».La direction, que nous avons jointe, explique qu’il est difficile de savoir quelles sont les choses qui ne sont pas aux normes car elle n’a toujours pas reçu le détail de ces non-conformités. Elle espère pouvoir rouvrir très vite après avoir effectué les travaux nécessaires. Mais elle n’exclut pas non plus de faire un recours en justice.Sur sa page Facebook, le Laser Game a publié un mot pour ses clients : « Nous mettons tout en œuvre pour palier à ce désagrément et ne manquerons pas de vous tenir informé. Nous sommes sincèrement désolés de cette situation indépendante de notre volonté. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent depuis le début dans cette superbe aventure que nous souhaitons développer afin d'apporter des distractions aux jeunes du fenua ».