Les motards de Tahiti ont roulé pour Johnny

Faute de pouvoir assister à l' hommage à Paris , les bikers du fenua ont salué sa mémoire dans un cortège, de Tarahoi à Arue puis de Arue à Punaauia. "On roule pour Johnny. Il était un fan de Harley Davidson. On se retrouve entre bikers pour l'honorer. Et on a une pensée aussi pour Mario Bros ( Mario Brothers , décédé le 2 décembre, NDLR)", explique Emile Pavaouau de Tahiti Hurley riders."Si on était en France, on aurait participé à l'événement, assure Fina. La Harley Davidson représente le rock'n roll, Johnny. Pour nous, Johnny, c'est notre Dieu".Yoan, grand fan de Johnny, a voulu être présent, même s'il n'est pas biker : "J'ai passé toute la nuit devant la télévision. On a suivi la cérémonie. C'était émouvant. (...) Je sais qu'il y a beaucoup de fans à Tahiti de Johnny."Les fans ont signé un livre photo de leur idole. Il sera envoyé à la famille de la star.