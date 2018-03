Les médias internationaux s'intéressent à la visite d'Obama en Polynésie

Rédaction web

Europe 1, Paris Match, Le Figaro, BFMTV, Outremer 360, Cnews... Les médias internationaux s'intéressent de près à la visite de Barack Obama en Polynésie française. Lundi, nous avons révélé que l'ancien président des États-Unis séjournerait notamment à l'hôtel Brando de Tetiaroa. Une information rapidement reprise un peu partout dans le monde.Barack Obama a quitté le pouvoir avec une popularité très élevée. Il reste apprécié et très suivi par les médias.L'homme qui a dirigé pendant 8 ans le plus puissant pays du monde arrivera mercredi au fenua. Il se trouve pour l'instant à Hawaii selon le Honolulu Star Advertiser . C'est donc par un vol privé qu'il devrait se rendre en Polynésie française.Sa visite qui se prépare depuis plus de 2 mois, devrait se faire en toute discrétion