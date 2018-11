Les matahiapo exposent à la résidence New Mahana

Rédaction web avec Tamara Sentis

Des reproductions, mais aussi beaucoup de créations. La résidence pour senior New Mahana accueille en ce moment une exposition d’une vingtaine de tableaux, réalisés par les habitants de la résidence et leurs amis. Des œuvres vendues entre 10 000 et 200 000 Fcfp et qui abordent des thématiques très différentes.Dans cette résidence, qui n’accueille que des plus de 60 ans, les seniors autonomes qui y vivent sont à la recherche d’activités adaptées à leur âge. En dehors de cette exposition, d’autres activités leurs sont proposées. "On organise, à l'intérieur de cette résidence, comme je l'ai dit : des expositions, un bingo, des concours de fléchettes. Les gens on les accompagne à l'extérieur, on peut discuter avec eux. On a une salle de cinéma. On va faire venir de vieux films français..., explique Jean Jacques Nougarede, régisseur de la résidence. On essaie d'animer les journées de nos matahiapo."N’hésitez pas à venir visiter l’exposition de peinture. Elle accueille le public encore jusqu’à dimanche.