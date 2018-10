Les matahiapo de Punaauia à l'honneur

Sont considérées comme matahiapo toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, en cours d’année, et inscrites sur les listes électorales de la commune de Punaauia depuis au moins deux ans. Et ils étaient pas moins de 450 à répondre à l’invitation de la mairie, ce jeudi 18 octobre. Tenues locales et couronnes étaient de rigueur.



Les festivités ont d'abord débuté par un hommage à Rony Tumahai, décédé le 26 août dernier, et qui serait depuis peu devenu lui aussi un matahiapo… Puis, la fête a commencé en chansons. Après un ma’a Tahiti et des animations musicales, la journée s’est clos par un concours de beauté avec l’élection de Miss et Mister Matahiapo 2018.