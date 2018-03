Les manifestants tentent d’envahir l'hémicycle

Rédaction web

Après une matinée de manifestation, les grévistes n'y tenaient plus. Ils ont bravé les agents de sécurité de l'Assemblée pour pénétrer dans l'hémicycle. La police a dû pénétrer dans l'assemblée pour maîtriser la situation et les empêcher d'accéder au perchoir.René Temeharo, président de séance, a dû suspendre les débats. Les syndicalistes ont ensuite demandé à rencontrer le gouvernement et son président Edouard Fritch. Une réunion pourraient se tenir dans les minutes qui viennent dans une des salles de l'Assemblée.