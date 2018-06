Les manèges La Joie, de Aorai Tini Hau à Mamao

Rédaction web avec Thierry Teamo et Laure Philiber

"Il faut laisser à la maison les problèmes politiques, les problèmes familiaux et venir ici pour s’amuser." Le message d’Albert Porlier, président du club des forains, à l’attention des Polynésiens est clair. Pour le tiurai, il faut profiter des manèges installés sur les différents sites.Ce jeudi, ce sont ceux de Mamao qui ont ouvert. Ils sont en place jusqu’au 12 août. 16 attractions pour petits et grands sont disponibles.Les techniciens et restaurateurs du club des forains de Tahiti ont dû s’adapter à un nouveau site, celui de Aorai Tini Hau était en travaux. Mais cela n’a rien changé à leur envie d’accueillir le public. "Je pense que la magie on ne pourra pas l’enlever. Nous ça fait 40 ans qu’on le fait, 50 ans même, avec notre père et tout et c’est toujours pareil…"