Les lycéens découvrent le métier de réserviste

Savez-vous que vous pouvez travailler pour l’armée sans forcément vous engager ? C’est le travail d’un réserviste, une personne qui intervient ponctuellement sur des missions militaires. Pas besoin d’être diplômé ou d’avoir beaucoup de temps libre, tout le monde ou presque peut participer à la défense du Pays.Et à l’occasion de la journée nationale du réserviste, ce jeudi, 150 lycéens étaient au RIMaP-P pour découvrir ce qu’est la réserve dans l’armée française et dans l’armée de terre en particulier. Après une brève présentation et quelques témoignages, place aux démonstrations. Les jeunes ont notamment pu découvrir les techniques d’intervention opérationnelle rapprochée.Aujourd’hui, la Polynésie compte un peu plus de 300 réservistes, dont 200 sont au RIMaP-P. Ils accomplissent tout type de mission, comme l’explique le lieutenant-colonel Taoufik Boufenghour, chef de corps du RIMaP-P. "On a des combattants de base, ensuite on a quelques postes qui sont plus qualifiants, notamment dans la communication, dans le secrétariat, et qui sont des postes qui peuvent convenir à des gens ayant un bagage scolaire plus important. C’est assez variable. Finalement c’est un peu comme chez MacDonald’s, s’amuse-t-il à dire. Venez comme vous êtes et on vous dira ce que vous pouvez faire chez nous…"Un réserviste travaille pour l’armée en moyenne 60 jours par an. C’est donc une activité compatible avec un autre emploi.Pour devenir réserviste, contactez l’armée. Vous passerez des tests d’aptitude et recevrez une formation, avant d’être appelé à servir la nation.