Les lycéens de Uturoa célèbrent la journée polynésienne

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Les élèves de Première et de Terminale ont clos le spectacle par une escale à Rapa Nui. Les lycéens ont raconté leur voyage à l'Île de Pâques l'année dernière. "C'était dans la continuité. (...) C'est avec fierté aujourd'hui que l'on a dansé devant tout le monde pour partager la danse de là-bas" nous dit Toahiti Martinez, une élève.Au total, près de 200 artistes en herbe sont montés sur scène. Les élèves sont de plus en plus nombreux à participer à l'événement et la qualité des prestations s'améliore d'une année sur l'autre.