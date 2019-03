Les lumières s'éteignent à travers le monde pour l'"Earth Hour"

Shanghai Tower, Victoria Harbour à Hong Kong, tour Burj Khalifa de Dubai, place Rouge, pyramides égyptiennes, basilique Saint-Pierre, Big Ben, Empire State Building... d'innombrables sites, monuments et bâtiments dans 180 pays ont éteint les uns après les autres leurs feux entre 20h30 et 21h30 locales, au fil des fuseaux horaires.



Organisée par le WWF, cette mobilisation citoyenne, qui propose aussi à tout un chacun de faire la même chose, célèbre sa 13e édition.

"Nous sommes la première génération à savoir que nous détruisons le monde. Et nous pourrions être la dernière à pouvoir y faire quelque chose", indique l'ONG. "Nous avons les solutions, nous avons juste besoin de faire entendre nos voix".



Dermot O'Gorman, directeur du WWF en Australie, a indiqué à l'AFP que l'opération consistait pour "des centaines de millions de personnes à travers le monde à montrer que non seulement nous avons besoin d'une action urgente sur le changement climatique mais aussi que nous devons protéger notre planète".

Des dizaines d'entreprises dans le monde se sont jointes au mouvement.