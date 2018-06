Les langues polynésiennes à portée de clics

Rédaction web

Reo Tahiti, reo Maupiti, mangarevien, pa'umotu ou encore marquisien : la diversité des langues de Polynésie est regroupée sur un même site web. L’atlas sonore des langues régionales de France consacre une page entière aux diverses langues du fenua . Il vise à mettre en valeur la diversité linguistique de la France métropolitaine et de ses territoires d’outre-mer.Une même histoire, la fable d’Esope de la bise et du soleil est traduite dans toutes les langues et représentée sur une carte interactive, avec une transcription orthographique des enregistrements recueillis.La page consacrée aux langues de Polynésie existe depuis mai 2018. Elle a été réalisée avec le concours de l’équipe d’accueil sociétés traditionnelles et contemporaines en Océanie (Eastco) de l’Université de Polynésie française et l’aide de plusieurs locuteurs bénévoles. Elle permet d’offrir au grand public un accès aux diverses langues des archipels en un clic.Ce support numérique interactif sonore complète utilement l’Atlas linguistique de la Polynésie française (Charpentier & François, 2015) également disponible en ligne sur le site de l’UPF.