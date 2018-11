Les jeunes de la Mission, vainqueurs des Tuaro Arearea de Papeete

Rédaction web avec Thierry Teamo

Au terme des épreuves, ce sont donc finalement les jeunes de l’équipe de la Mission qui ont remporté les Tuaro Arearea de Papeete. Avec 29 points, ils devancent de trois points Titioro 2, suivi de Sainte Amélie (24 points) et Taunoa 1 (23 points). "Comme il y a 4 associations à la Mission, on s'est réunis pour former une seule équipe. Cela n'était pas évident. Les jeunes ne se connaissaient pas, ils ont appris à se connaître sur le tas" dit Leila Auraa, responsable du quartier de la Mission et secrétaire de la Fédération Jeunesse Papeete Nui.La grande finale regroupant une vingtaine de communes de Tahiti et des îles est prévue pour l’année prochaine, mais la date et le lieu restent à encore à déterminer.