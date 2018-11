Les jeunes Polynésiens intéressés par les métiers de l'aéronautique

Rédaction web avec Mata Ihorai et Tamara Sentis

En guise d’exemple, les jeunes curieux peuvent compter sur l’expérience de Raiarii Tixier, originaire de Punaauia et pilote chevronné de l'armée de l'air : "Quand j'ai eu 6 ans, je suis montée dans un avion et j'ai eu le déclic : je voulais devenir pilote. Beaucoup de gens veulent être pilotes, mais ils n'ont pas les moyens. Cela coûte très cher aujourd'hui d'être pilote dans le civil, c'est pour cela que l'armée propose aussi des formations. Il faut être curieux, s'intéresser, faire du sport... Ce n'est pas ouvert qu'aux métropolitains mais à tout le monde !".En effet, les Polynésiens sont généralement des recrues très appréciées : "Ce sont des recrues qui sont en général sérieuses, très motivées, et fidèles dans leur engagement. On sent qu'ils aiment l'armée de l'air, l'institution militaire" explique l'adjudant-chef Maxime Bienfait, chef du bureau du recrutement "Air" en Polynésie française.En moyenne chaque année, près d’une centaine de Polynésiens signent un contrat avec l’armée de l’air et partent se former en France.