Les habitants de Taravao réunis pour parler des mangroves

Le premier palétuvier de la famille des Rhizophora stylosa fut introduit en 1933 à Moorea. Depuis, il n’a cessé de s’étendre et a pris place dans le paysage végétal polynésien constituant ainsi des mangroves, des espèces de regroupements arbustives et arborées.Ce samedi matin, la FAPE (La Fédération des associations de protection de l’environnement de Polynésie française) a fait appel à Florent Taureau, expert géographe, venu directement de Nantes pour étudier ensemble l’impact de ces mangroves sur l’écosystème et la biodiversité locale : "Les mangroves en Polynésie sont très particulières, très petites. Elles ont un petit peu échappé à la première évaluation nationale qui a été faite durant ma thèse. (...) Soit les gens identifient déjà la mangrove et ne la mélangent pas avec la submangrove, qui est une végétation présente avant l'introduction du palétuvier, et ils l'acceptent, soit au contraire, le Palétuvier va cacher la vue ou empêcher l'accès au ponton pour amarrer le bateau ou la pirogue etc., et ils vont être mécontents et vont vouloir enlever la mangrove. Mais quand la mangrove s'implante dans des endroits où finalement elle ne gène personne, j'ai l'impression que les Polynésiens sont plutôt contents de voir cette mangrove ici".